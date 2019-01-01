تسريب جديد يكشف عن موعد طرح هاتف Galaxy Fold

وكالات / سما /

كان من الصعب للغاية تحديد تاريخ إصدار Samsung Galaxy Fold، منذ أن تم الكشف عن الجهاز في فبراير الماضي، أدت سلسلة من الانتكاسات والتأخير إلى أنه بعد ستة أشهر، لا يزال الهاتف القابل للطي غير متاح للشراء، يبدو أن التغيير في الهاتف وإصلاح عيوبه قد تمت بالفعل، لقد سمعنا من قبل أن Samsung Galaxy Fold سيُطلق في سبتمبر، وقد أعطانا تسريب جديد تاريخًا محددًا: 6 سبتمبر، هذا وفقًا لموقع كوريا هيرالد، التي أكدت أن شركة Samsung تهدف إلى طرح ما بين 20 إلى 30 ألف وحدة من الجهاز في ذلك التاريخ.

لكن تجدر الإشارة إلى أن سامسونج تدرك على الأرجح أن هذه المجموعة الجديدة لن تحظى بشعبية منذ اللحظة التي بدأت بها، لأن التكنولوجيا الجديدة تستغرق بعض الوقت لاكتساب وعي الجمهور، والتوقيت المفاجئ على ما يبدو، ليس من قبيل الصدفة حيث من المتوقع عقد حدث إعادة إطلاق في IFA 2019، وهو حدث للإلكترونيات الاستهلاكية في برلين، من المحتمل أن يكون هذا الإطلاق الأولي مخصصًا فقط للأشخاص الذين يشترون Samsung Galaxy Fold تمامًا، كما ذكرت شركة الهاتف الكورية الجنوبية KT (كما ذكرت TizenHelp) بشكل منفصل، أن الجهاز القابل للطي سيهبط من 11 سبتمبر مع العملاء الذين طلبوا الشراء مسبقًا.

إذا كنت حريصًا على شراء Samsung Galaxy Fold ولكنك لا تعيش في كوريا الجنوبية، فربما تنتظر لفترة أطول قليلاً لأن هذه التواريخ من المحتمل أن تنطبق فقط على هذا البلد، وربط ايفان بلاس الخاسر من بروليفك الاصدار في مكان آخر يوم 27 سبتمبر أيلول، في وقت كتابة هذا التقرير بدأ IFA 2019 بالفعل، لذلك يمكننا أن نرى Galaxy Fold الجديد قريبًا.