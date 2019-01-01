آبل.. تعرف على أسعار وميزات آيباد الجديد

وكالات / سما /

أعلنت شركة آبل عن إصدار جهاز آيباد الجديد من الجيل السابع، الذي يضيف مساحة شاشة أكبر ودعم Smart Keyboard كاملة الحجم إلى جهاز آيباد الأكثر رواجًا والأقل كلفة.

مواصفات آيباد الجديد

ويبدأ سعر آيباد المحدّث من 1,349 درهمًا إماراتيًا، ويتميز بشاشة Retina مقاس 10.2 بوصة وأحدث الابتكارات بما في ذلك دعم قلم (آبل بنسل) الإلكتروني، وشريحة A10 Fusion السريعة وكاميرات ومستشعرات متطورة، كما يضمن سهولة الحمل والاتصال وبساطة الاستخدام، ويضم بطارية تدوم طوال اليوم. ويتوفر آيباد الجديد للطلب ابتداءً من اليوم وفي المتاجر ابتداءً من يوم الاثنين 30 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وقال غريغ جوسوياك، نائب رئيس تسويق المنتجات بشركة آبل: "يأتي آيباد الجديد بمزيد من الميزات يضيفها إلى موديل آيباد الأكثر شهرة والأقل كلفة، حيث يتميز بشاشة Retina أكبر حجمًا مقاس 10.2 إنش ودعم قلم (آبل بنسل) وأيضا ولأول مرة، Smart Keyboard كاملة الحجم".

وأضاف: "صُمم آيباد الجديد لتشغيل نظام (آيباد أو إس) الذي يوفر طرقا جديدة في ميزات تعدد المهام وإدارة المستندات وإضافة تعليقات عليها واستخدام (آبل بنسل)، والاطلاع على المزيد من المعلومات بمجرد لمحة على شاشة رئيسة بتصميم جديد. فجهاز آيباد الجديد بنظام (آيباد أو إس) يرتقي بكل ما يحبه الناس في جهازنا آيباد الأكثر شهرة إلى آفاق أرحب في الإبداع والتعلم والعمل واللعب".

شاشة أكبر وتصميم قوي

يتميز جهاز آيباد الجديد بشاشة Retina مقاس 10.2 بوصات وما يقرب من 3.5 مليون بكسل وزاوية عرض واسعة ما يجعل منه مساحةً زاهية للإبداع في التعبير ومنصةً مثالية لتجارب واقع معزز آسرة تستفيد من كاميرات ومستشعرات متطورة. ويأتي آيباد الجديد من الجيل السابع بشريحة A10 Fusion ليضمن أداءً أسرع يصل لغاية الضعف مقارنةً مع الحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز ليوفر القوة في تعدد المهام والسلاسة في ألعاب آبل آركيد.

فائق الخفة

ويتميز آيباد بتصميمه فائق الخفة والمتانة حيث يقل وزنه عن نصف الكيلوغرام ويأتي، ولأول مرة، بإطار مصنوع من ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 100 بالمئة يتمتع بالقوة والمتانة وجمالية الطلاء الخارجي نفسها الموجودة في جميع منتجات آبل. ومن السهل البقاء على اتصال على جهاز آيباد بفضل الأداء اللاسلكي فائق السرعة ودعم الاتصال عبر شبكة LTE من فئة Gigabit التي توفر اتصال بيانات خلوي7 أسرع ثلاث مرات. وتسمح لك ميزة Touch ID بفتح قفل آيباد بكل سهولة وأمان باستخدام إصبعك فقط ما يحمي بياناتك المهمة.

تجربة آيباد جديدة مع نظام (آيباد أو إس)

ويقدم (آيباد أو إس) قدرات جديدة وميزات سهلة الاستخدام صُممت خصيصًا لجهاز آبل. وتظهر الشاشة الرئيسة المزيد من التطبيقات على كل صفحة، ويمكن الآن إضافة عرض اليوم ما يتيح الوصول السريع إلى الأدوات للاطلاع على المعلومات في لمح البصر، بما في ذاك عناوين الأخبار وحالة الطقس والتقويم.

وأصبح الآن استخدام الملفات والمستندات المتعددة من التطبيق نفسه أكثر سهولة على آيباد بفضل التحديثات التي أجريت على ميزة Split View وأيضًا التنقل بين مختلف التطبيقات باستخدام ميزة Slide Over.

إبداع وإنتاجية

يفتح (آبل بنسل) الجذّاب آفاقًا جديدة للإبداع وتعزيز الإنتاجية، كما إنه ارتقى عنصرا أساسيا في الاستمتاع بتجربة آيباد، حيث صار بإمكان العملاء الآن إضافة التعليقات على صفحات ويب كاملة ومستندات وإرسالها بكل بساطة بتمرير (آبل بنسل) من الزاوية السفلى للشاشة، وتتيح لوحة أدوات بتصميم جديد وصولًا أسهل لأدوات وألوان وأشكال مفيدة.

إدارة المستندات

وأصبحت إدارة المستندات أكثر قوةً في تطبيق الملفات على نظام (آيباد أو إس) الذي يدعم محركات أقراص USB الخارجية وسيرفرات الملفات. ويقدم Safari تجربة تصفح أشبه بالتصفح على الأجهزة المكتبية على آيباد ما يمكّن المستخدمين من تصفح مواقع الويب بصورة مناسبة لجهاز آيباد، وأيضًا دعم تطبيقات الويب الشائعة مثل Squarespace وGoogle Docs.