أثارت جدلاً.. ما يجب معرفته عن تقنية غوغل للتعرف على الوجه

وكالات / سما /

تدعم أحدث شاشات غوغل الذكية Nest Hub Max تقنية جديدة مثيرة للجدل، وهي تقنية (مطابقة الوجه) Face Match، التي تستخدم الكاميرا الأمامية للشاشة الذكية كميزة أمان، ووسيلة للمشاركة في مكالمات الفيديو، كما تعرض لك صورك، والنصوص المهمة، وتفاصيل التقويم، وما إلى ذلك عندما تتعرف على وجهك.

هذا الوضع قد يبدو بسيطًا في البداية، ولكن الطريقة التي تقوم بها غوغل وغيرها من الشركات بجمع بيانات الوجه، وتخزينها، ومعالجتها، أصبحت مصدر قلق رئيسي للمستخدمين الذين يفكرون في حماية خصوصيتهم.

سنلقي نظرة اليوم على كيفية قيام غوغل، وشركات التكنولوجيا الأخرى بجمع بيانات التعرف على الوجه بواسطة جهاز Nest Hub Max، وكيف تقوم بتخزينها ومعالجتها، بالإضافة إلى بعض الاقتراحات حول ما يمكنك القيام به للحد من ذلك.

ما هي Face Match:

تعتبر (مطابقة الوجه) Face Match أحد أهم الميزات التي تدعمها شاشة غوغل الذكية الجديدة Nest Hub Max، والتي تستخدم الكاميرا الأمامية وبرمجيات التعرف على الوجه دائمًا لمساعدتها على تحديد أي فرد من أفراد الأسرة يستخدمها حاليًا.

تعمل هذه الميزة مثل: خاصية التعرف على الوجه الموجودة في نظام أندرويد Android Face Unlock، وتقنية التعرف على الوجه من آبل Apple FaceID، وتستخدم برمجيات مشابهة لما تراه في صور غوغل، وصور آبل للبحث عن صورك وإدارتها، وكذلك ميزة التعرف على الوجوه في فيسبوك.

لماذا تعمل غوغل وغيرها من الشركات على جمع بيانات الوجه؟

تدعم شاشة عوعل الذكية Nest Hub Max ملفات تعريف مستخدمين متعددين، فبدلاً من تسجيل الدخول اليدوي تتيح لك ميزة مطابقة الوجه من غوغل مسح وجهك لإنشاء "نموذج للتعرف على الوجه" تستخدمه الشاشة بعد ذلك لتقديم معلومات مخصصة حول مواعيد التقويم، والرسائل النصية وما إلى ذلك، وهو ما يعتبر أسرع وأكثر ملاءمة من تسجيل الدخول باستخدام بصمتك، أو عبر التطبيق.

هل تراقبك غوغل طوال الوقت؟

عند تشغيل ميزات مطابقة الوجه في جهاز Nest Hub Max، فإن الجهاز يراقب ويحلل باستمرار المدخلات من الكاميرا لاكتشاف الوجوه.

حتى الآن؛ تُعد شاشة غوغل الذكية أول جهاز به خاصية (اكتشاف الوجه دائمًا) Always-on Face Detection، حيث تتطلب الأجهزة الأخرى اتخاذ إجراء مثل: لمس الشاشة، أو الضغط على زر في الجهاز، كما هو الحال مع آيفون عند تنشيط FaceID.

كما أن جميع مكبرات الصوت الذكية مثل: غوغل هوم، وأمازون أليكسا، والأجهزة التي تدعم سيري مثل HomePod، وآيفون، وApple Watche تحتاج إلى سماع كلمات البدء للتنشيط، ولكن جهاز Nest Hub Max لا يتطلب ذلك.

هل تحتفظ غوغل والشركات الأخرى ببيانات وجهك؟

الإجابة نوعا ما هي: نعم؛ على الرغم من أن غوغل أشارت إلى أن ملفات تعريف الوجه يتم تخزينها ومعالجتها على جهاز Nest Hub Max نفسه ولا تُتنقل إلى خوادم الشركة، إلا أنها تعترف بأنها تقوم أحيانًا بسحب بيانات الوجه إلى السحابة للمساعدة في تحسين "تجربة المنتج"، وتُؤكد على أن أي بيانات للوجه يتم حذفها بعد الانتهاء من معالجتها عبر السحابة.

كما أن شركات التقنية الأخرى تقوم بتخزين بيانات وجهك بدرجات متفاوتة. بشكل أساسي؛ إذا تركت جهازًا، أو خدمة تسجل بيانات وجهك لأي سبب فستكون هناك احتمالات أكبر لتخزين هذه البيانات.

كيف يمكنك معرفة أن الجهاز الذي تستخدمه يقوم بتحميل بيانات وجهك؟

في أي وقت تقوم فيه شاشة غوغل Nest Hub Max بإرسال بيانات وجهك إلى الشبكة السحابية – كما هو الحال عند استخدامها ككاميرا Nest أو في مكالمة فيديو – سيتم تشغيل ضوء أخضر بالقرب من الكاميرا.

يشير الضوء الأخضر إلى وقت التحميل المباشر فقط، ولكن ليس بالضرورة عندما تسحب غوغل البيانات المحفوظة على الجهاز، مثل ملف تعريف الوجه. كما تحتوي العديد من الأجهزة الأخرى على إشارات مرئية مشابهة لذلك تشير إلى أن الكاميرا قيد الاستخدام.

هل تستخدم غوغل أو آبل بيانات وجهك لتخصيص الإعلانات التي تراها؟

تؤكد غوغل دائمًا على أنها لا تستخدم البيانات التي جمعتها من لقطات Face Match، أو Nest Cam في تخصيص استهداف الإعلانات. كما أن آبل لا تحقق أرباحًا عن طريق بيع الإعلانات المستهدفة، مما يشير إلى أنها لا تستخدم عمليات التعرف على وجهك بهذه الطريقة.

هل يمكنك إيقاف Face Match؟

توجد ثلاث طرق لمنع شاشة غوغل Nest Hub Max من تخزين بيانات الوجه أو المسح الضوئي بحثًا عن الوجوه باستمرار.

• لا تقم بتمكين ميزة Face Match نهائيًا.

• إذا قمت بتفعيلها؛ يمكنك حذف ملف التعريف الخاص بك، وإيقاف Face Match من إعدادات الجهاز.

• يمكن أن يؤدي التبديل للزر الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز إلى تعطيل الكاميرا تمامًا، مما يؤدي أيضًا إلى تعطيل ميزة Face Match، ولكن ضع في اعتبارك أن الجهاز سيظل محتفظ بأي ملفات تعريف للوجه قمت بإنشائها.

هل هناك طرق أخرى يمكن أن تحصل من خلالها غوغل على بيانات الوجه؟

نعم يوجد العديد من الطرق؛ أبسطها صور غوغل التي تدعم تقنية التعرف على الوجه منذ سنوات، والتي إذا قمت بتفعيلها، فهذا يعني السماح لغوغل بفحص مكتبة الصور الخاصة بك للمساعدة في تحديد الأشخاص الذين يظهرون في صورك، وإنشاء مجموعات صور مُصنّفة حسب الوجوه تسهل عليك البحث، وإذا قمت بإعداد ميزة إلغاء القفل من خلال التعرف على الوجه في نظام أندرويد، فأنت تسمح لغوغل أن تُنشئ خريطة رقمية لوجهك.

هل يمكنني إلغاء الاشتراك في كل ذلك؟

لسوء الحظ ليس الأمر بالسهولة التي تتخيلها، ففي صور غوغل يمكنك اختيار عدم تشغيل ميزة التعرف على الوجه على صورك الخاصة، لكن لا يمكنك التحكم في ما يقرره الأشخاص الآخرون الذين ربما قاموا بتحميل صورهم الموجود بها.

في بعض الحالات كما هو الحال مع FaceID من آبل، يمكنك ببساطة اختيار عدم استخدام هذه الميزة وبالتالي الحفاظ على بيانات وجهك بعيدا عن أيدي آبل أو مطوريها المسجلين.