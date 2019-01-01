إسرائيل تحظر نقل بدو النقب للتصويت بالانتخابات

القدس المحتلة / سما /

في اطار التضييق على الناخبين الفلسطينيين في أراضي الـ1948، حظرت السلطات الإسرائيلية، تنظيم سفريات لنقل سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب الى مراكز الاقتراع غدا الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول تمرير قانون عنصري "قانون نصب كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع"، إلا انه فشل. وزعم نتنياهو أن الهدف من القانون "منع تزوير الانتخابات".

وتخوض 31 قائمة، يوم غد الثلاثاء، الانتخابات الـ22 للكنيست الإسرائيلية، بينها "القائمة المشتركة"، التي تضم أربعة أحزاب تنشط أساسا بين فلسطينيي الـ1948