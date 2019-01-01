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اتلاف 151 مركبة غير قانونية في الخليل

الإثنين 16 سبتمبر 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اتلفت الشرطة اليوم وبإسناد من جهاز الأمن الوطني 151 مركبة غير قانونية في بلدات خاراس وصوريف وبيت أولا قضاء الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعـلام بالشرطـة بأنه واستمراراً لجهود الشرطة المتواصلة في الحد من المركبات غير القانونية نظراً لخطورتها على حياة وسلامة المواطنين , فقد قامت الشرطة اليوم وبإسناد من جهاز الأمن الوطني بتنظيم نشاط شرطي في بلدات خاراس وصوريف وبيت أولا.

وأضافت بان عملية الإتلاف تمت بعد فحص هذه المركبات والتأكد من عدم قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطرقات , حيث جرى مخالفة سائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت الشرطة كافة المواطنين إلى تجنب قيادة المركبات غير القانونية لما تشكله من خطورة كبيرة على حياتهم وسلامتهم , مؤكده مواصلة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

#اتلاف

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