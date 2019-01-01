الاحتلال يعتقل 12 مواطنا على الأقل من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مواقع مختلفة من المحافظة، بينهم أمين سر حركة "فتح" بمخيم الفوار، ونائب رئيس مجلس بلدي بيت كاحل ونجله.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الفوار جنوب الخليل أمين سر حركة "فتح" الأسير المحرر سامي جنازرة، ومن مخيم العروب شمال المحافظة اعتقلت الشاب محمد جمال أبو سل (30 عاما) واقتادتهما الى جهة غير معلومة.

وفي بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم أب ونجله، خلال عمليات دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل، والمعتقلون هم: نائب رئيس البلدية بسام عطية الزهور (48 عاما)، وابنه أمير (29 عاما)، وعمر محمود عبد الهادي عصافرة (23 عاما) ومنتصر محمود اسماعيل ابريوش.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد احمد العلامة، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في عدة احياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم، كما فتشت عدة منازل في المدينة عرف من أصحابها، تحسين حسين أبو حديد، وحربي الجمل.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن سامر غالب مرداوي (35 عاما)، من بلدة حبلة جنوب المدينة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود عبد الرؤوف، من بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، سامي حسن طقاطقة (25 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين يزيد عصام ملحم (22 عاما)، ومعتز عماد بلاونة (28 عاما)، من بلدة عنبتا شرق المدينة بعد أن داهمت منزليهما.