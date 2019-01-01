الصداقة يفسخ تعاقده مع خليفة

غزة / سما /

أعلن نادي الصداقة, عن رحيل المدرب رأفت خليفة عن صفوف الفريق, عقب الخسارة أمام اتحاد الشجاعية (1-3), في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد الصداقة في بيان صحافي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أن خليفة لن يكمل مشواره مع الفريق, متمنيا له التوفيق في مسيرته التدريبية.

وأوضح النادي أنه سيتم تشكيل جهاز فني جديد خلال اليومين المقبلين, لضمان التحضير للجولة الرابعة من دوري الممتازة.

يشار إلى أن الصداقة لم يحقق مع خليفة سوى نقطة واحدة, ما جعله يتواجد في المركز الثاني عشر والأخير في الدوري.