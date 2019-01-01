فوزان للتفاح وخدمات النصيرات في دوري الأولى

غزة / سما /

حقق التفاح فوزا غاليا على نظيره نماء (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي التفاح أحمد أبو بلال (50), وفادي عوض الله (73), ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتا, ويبقى رصيد نماء 3 نقاط في المركز الثامن مؤقتا.

خدمات النصيرات – الجلاء (2-0)

وتفوق خدمات النصيرات على منافسه الجلاء (2-0).

وأحرز هدفي النصيرات حسن جودة (66), ومحمد الزقزوق (70), ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة, ويتوقف رصيد الجلاء عند 4 نقاط في المركز الخامس مؤقتا بالتساوي مع بيت حانون الأهلي.