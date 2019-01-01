إشبيلية يخطف صدارة الليجا بالفوز على ألافيس

وكالات / سما /

خطف نادي إشبيلية بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد، صدارة بطولة الدوري الإسباني من نادي أتلتيكو مدريد، بعد الفوز ضد ديبورتيفو ألافيس.

وفاز نادي إشبيلية مساء اليوم الأحد، على حساب نادي ديبورتيفو ألافيس بنتيجة ١-٠، ضمن الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”، على ملعب مينديزوروزا معقل الفريق الخاسر.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق خوان جوردان لاعب خط وسط النادي الأندلسي إشبيلية في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وحاول صاحب الأرض نادي ديبورتيفو ألافيس تعديل النتيجة ولكنه فشل.

وبهذا الفوز، نجح نادي إشبليية في تصدر ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط متفوقاً على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بـ9 نقاط، بينما توقف رصيد نادي ديبورتيفو ألافيس عند النقطة الخامسة في المركز العاشر.

وفي نفس الجولة، فاز النادي الكتالوني إسبانيول على حساب نادي إيبار بنتيجة 2-1، سجل لإسبانيول، فاكوندو فيريرا واستيبان غرانيرو، بينما جاء هدف إيبار الوحيد عن طريق إيفان راميس.