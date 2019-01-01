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سان جيرمان يواجه ريال مدريد بدون نيمار ومبابي

الإثنين 16 سبتمبر 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يواجه ريال مدريد بدون نيمار ومبابي


وكالات / سما /

يدخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني بدون أبرز نجومه “نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي”.

وسيستضيف فريق باريس سان جيرمان مساء يوم الأربعاء المقبل منافسه ريال مدريد على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان سيفتقد لخدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالرغم من مشاركته مع الفريق الباريسي أمام ستراتسبورج، وتسجيله هدف الفوز بطريقة رائعة، وهذا بسبب تعرضه للإيقاف لمدة ثلاث مباريات في لقاء إياب دور 16 بدوري الأبطال الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بينما سيغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها أمام تولوز، لذلك سيعتمد المدرب توماس توخيل على الوافد الجديد الأرجنتيني ماورو إيكاردي لتعويض غيابه.

وأكملت الصحيفة أن إدينسون كافاني لم يكتمل شفائه بعد، لذلك قد لا يبدأ أساسياً بتشكيلة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد.

أما بالنسبة لريال مدريد، فالفريق المدريدي سيغيب عن ثنائي قلب الدفاع سيرجيو راموس، وناتشو بسبب الإيقاف.

وأضافت الصحيفة أن الكوستاريكي كيلور نافاس سيلعب أمام فريقه السابق ريال مدريد في مباراة يوم الأربعاء، حيث أصبح الحارس الأساسي للفريق الباريسي بعد الانضمام إليهم هذا الموسم.

#باريس سان جيرمان #مبابي #نيمار

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