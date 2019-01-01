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ماني : تصالحت مع صلاح وعدنا صديقين كما كنا

الإثنين 16 سبتمبر 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماني : تصالحت مع صلاح وعدنا صديقين كما كنا


وكالات / سما /

حقق ليفربول فوزاً مهماً وكبيراً على حساب صيفه نيوكاسل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب أنفيلد في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد السنغالي ساديو ماني ليفربول لتحقيق النقاط الثلاث بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة أهداف سجلهم الردز أمس، بجانب هدف محمد صلاح الثالث.

وتحدث ساديو ماني عقب المباراة أمس عن اللقطة الشهيرة التي وأظهرتها الكاميرات لحظة دخوله في حالة عصبية شديدة على دكة البدلاء بعد استبداله عقب لحظات من رفض محمد صلاح تمرير الكرة له داخل منطقة جزاء بيرنلي في المباراة التي لعبها الردز قبل التوقف الدولي ، الأمر الذي أدخل السنغالي في حالة من الغضب.

وصرح ساديو ماني قائلاً:” ما حدث مع صلاح؟ هده الأزمة انتهت وأصبحت من الأمور المنسية، هذه الأشياء دائماً تحدث في كرة القدم”.

وتابع ماني تصريحاته قائلاً:” في بعض الأحيان من الأفضل أن تقول الأشياء وجهاً لوجه، نعم أنا في أوقات أيضاً لا أمرر الكرة، هذه الأمور تحدث”.

وأنهى ساديو ماني تصريحاته قائلاً:” لقد تصالحنا وأصبحنا الصديقين المقربين مرة أخرى كما كنا أولاً”.

#ساديو ماني #محمد صلاح

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