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أرسنال أكثر فريق يستقبل الأهداف من علامة الجزاء !

الإثنين 16 سبتمبر 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال أكثر فريق يستقبل الأهداف من علامة الجزاء !


وكالات / سما /

 سقط فريق نادي أرسنال في فخ التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، في مباراته ضد واتفورد على ملعب فيكارج رود لحساب الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريق اللندني تمكن من أخذ الأسبقية بهدفين دون رد خلال الشوط الأول، بفضل هدفي المهاجم الدولي الجابوني بيير آيميريك أوباميانج في الدقيقتين 21 و32، ولكن انقلبت الأمور في الفترة الثانية، واستطاع أصحاب الأرض تحقيق التعادل باستغلال خطأين فادحين من قلبي دفاع المدفعجية.

اليوناني سوكراتيس أخطأ في التمرير في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ليضع توم كليفرلي هدف تذليل الفارق لمصلحة واتفورد، قبل أن يرتكب البرازيلي دافيد لويز ركلة جزاء في الدقيقة 81، حولها روبيرتو بيريرا بنجاح في المرمى ليفرط أرسنال في نقطتين ثمينتين، كانتا ستضعاه في مركز الوصافة مع مانشستر سيتي صاحب 10 نقاط في رصيده.

شبكة أوبتا الشهيرة والمختصة بالأرقام والإحصائيات في كرة القدم، نشرت عبر إحدى حساباتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة، تويتر، إحصائية مثيرة حول أرسنال وركلات الجزاء، حيث ذكرت أن الجانرز هم أكثر فريق (بالتساوي مع برايتون) في الدوري الإنجليزي الممتاز، تلقى أهدافاً من علامة الجزاء منذ بداية الموسم الماضي.

أرسنال تلقى 10 أهداف من ركلات الجزاء خلال هذه الفترة، منها 3 هذا الموسم !.

#أرسنال #الأهداف

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