إسبانيا تكتسح الأرجنتين وتتوج بلقب كأس العالم لكرة السلة

وكالات / سما /

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة المقام حاليا في الصين للمرة الثانية في تاريخه ، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب الأرجنتين بنتيجة (95-75) ، اليوم الأحد.

وسيطر المنتخب الإسباني على جميع فترات اللقاء منذ البداية وحتى النهاية و جاءت نتائج أرباع المباراة لصالح الفريق البطل كالتالي ، (23-14 ، 20-17 ، 23-16 ، 29-28)

ويدين منتخب إسبانيا بفوزه للأداء الجماعي الكبير للاعبين ، حيث سجل 6 لاعبين 10 نقاط أو أكثر ، وكان أبرزهم صانع الألعاب المميز ريكي روبيو الذي سجل 20 نقطة.

وأضاف مارك جاسول 14 نقطة و قدم 6 تمريرات حاسمة و تابع 7 كرات مرتدة و أحرز كل من رودي فيرنانديز 11 نقطة و سيرجيو لول 15 نقطة و جوانشو هيرنانجوميز 11 نقطة و سجل ويلي هيرنانجوميز 11 نقطة.

ويعد هذا اللقب الثاني في تاريخ منتخب إسبانيا بعد عام 2006 عندما نال اللقب على حساب اليونان.