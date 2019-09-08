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نقل الأسير المضرب مشاهرة إلى المستشفى وتدهور حالة الأسير خلوف

الإثنين 16 سبتمبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسير المضرب مشاهرة إلى المستشفى وتدهور حالة الأسير خلوف


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير المقدسي المضرب عن الطعام رمضان مشاهرة (44 عاماً)، نقل إلى أحدى المستشفيات الإسرائيلية، إثر تدهور حالته الصحية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الأسير شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 8/9/2019، احتجاجاً على تركيب أجهزة التشويش بأقسام معتقل "الجلبوع".

الأسير مشاهرة، من جبل المكبّر جنوبي القدس المحتلة، دخل عامه 18 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالمؤبد 20 مرة.

وفي السياق ذاته، قالت الهيئة أن تدهورا طرأ على الحالة الصحية للأسير سلطان أحمد خلوف 38 عاما من قرية برقين، والمضرب عن الطعام لليوم 61 على التوالي ضد اعتقاله الإداري.

وأوضحت محامية الأسير، أن خلوف دخل في مرحلة حرجة وصعبة، وبات يعاني من خلل في الدماغ وتقرحات شديدة في الفم وضعف شديد في الرؤية وآلام في مختلف أنحاء جسده، ونقص كبير بالوزن.

#رمضان مشاهرة

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