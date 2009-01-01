تعرف على الناطق الجديد باسم الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأثنين، أن العميد هيدي زيلبرمان، بدأ بالأمس، مهامه كناطقا جديدا باسم الجيش الإسرائيلي، خلفا للعميد رونين منليس، الذي ينهي خدمته العسكرية.

والعميد زيلبرمان من مواليد 12/فبراير، من العام 1973، وتجند للخدمة النظامية بالجيش الإسرائيلي، في العام 1991.

وبعد حصوله على عدة دورات خاصة، تم تعيينه بالعام 2009 ، قائد فرقة الاحتياط، وفي العام 2011، تم تعيينه قائد فرقة عمود النار، وقادها خلال مشاركة الفرقة بحملة "عمود السحاب" بقطاع غزة، سنة 2012.

في العام 2013، تم تعيينه كضابط التخطيط في قيادة الجبهة الشمالية، وبعد ذلك توجه زيلبرمان للتعليم الأكاديمي، ودرس العلوم الأمنية بكلية (Royal College of Defence Studies) في بريطانيا.

في صيف العام 2015، تم ترفيعه لرتبة عميد، وتعيينه كقائد لواء التخطيط في قسم التخطيط، ولقد خدم بهذا المنصب حتى العام 2019، حتى تم تعيينه ناطقا باسم الجيش الإسرائيلي.