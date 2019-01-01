  1. الرئيسية
  2. مقالات

حرب نتنياهو 2/2 ،،، محمد احمد سالم

الإثنين 16 سبتمبر 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حرب نتنياهو 2/2 ،،، محمد احمد سالم


 يحرص ان تكون كلماته جميلة وحماسية لامعة ... لامفر من حملة عسكرية واسعة، ولهذا الغرض امنحوني ثقتكم وتعالوا للتصويت لي ! فقد صارت عبارة الحرب على غزة لأزمة ثابتة فى خطبه ، يبدو انه شرب حليب السباع ،حيث اثبت حليب السباع ان مفعوله اقوى من حليب الماعز .

  الهدؤ والامان وضم الضفة واكثر ، نعم استطيع ان أقدمه لكم وافعل كل ذلك من اجلكم ،و بعض الناس تحت تاثير الخوف وكلمات الرعب تحب هذا النوع جيدا من الشعارات العبثية وغير المفهومة احينا . فى محاولة ، لترسيخ نظام الفصيل الواحد او الحزب الواحد والفكرة الواحدة، وخاصة عندما تكون براقة ومغرية جدا .

وتخفي عشرات التناقضات الحادة التى لا تتسق مع المنطق او الواقع ومعطياته ، ولذلك لابد ان تتحول هذه التناقضات فى النهاية إلى انفجار كبير ، بسبب افكار غبية واطماع فى حقوق الغير ، مع التهديد اليومى بالسير فى طريق الحرب .

    فهل يفشل خبراء الطرق والكباري عندهم فى اقناع نتنياهو بخطاء هذا التصور ؟ وإنهاء حالة الحرب العقلية ، فحالة الحرب العقلية تتلبس العقل ولا صلة لها احينا بالحرب الوقعية على الارض ، هى مختلفة عن حالة القتال ، حالة تحارب فيها وتتحول الى مدفع بلا ذخيرة ، وقنبلة دخان ومسدس صوت وتتحول كل أفعالك الى صراخ.

وكما تعودت الجماهير .. متعودة دايما ، وهذه عادة شرق اوسطية قبيحة وتجسد نفاق بعص الناس ، يسمحوا ان يركب بعض الزعماء ، رؤسهم وليسمحوا له ايضا بممارسة هوايته الجميلة و المفضلة ، الجميلة ان يركب رؤوسهم ويجعلهم يموتون من الرعب ، والمفضلة هى رئاسة الحكومة وان يموت عليهم من الضحك . 

 سؤل هنا من فضلك ، هل كان سيسمح له بذلك لو كان فى دولة متحضرة ؟ وهو ليس فى حاجة لأن يراى ماتفعله الحرب بالبشر -- بصراحة .

 إذا جاء كمرشح حزب او مرشح مستقل، فى اى دولة تحترم عقول الناخبين وموطنيها والقانون ، بطبع لن يكتفون بإرغامه على الاستقالة فقط او تقديمه لمحاكمة الفورية، لقالوا له ايضا لابد انك هارب من مركز تأهيل !  

فالكثر من دول الغرب على وعي تام بأن السماح بالفساد فى الانتخابات او دائرة الدولة والسياسة مهما كان 

حجمه كفيل بنهاية بلدانهم ، لذلك يعامل رجل الدولة فى الغرب بصرامة ويدفع الثمن غاليا ، اكثر من أى مواطن اخر عند اول خطأ يتم الكشف عنه .

فالبشر هم البشر، وفى كل دولة يوجد هامش للفساد الإدارى والسياسي ، يتسع او ييضيق ولكنه موجود ، وليس لدى ما يدعونى للاعتقاد بأنهم يتمسكون بالأخلاق اكثر من غيرهم.

الأكثر قراءة اليوم

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟

1000 وظيفة جديدة وتثبيت عقود.. الاعلان عن تفاصيل الوظائف الحكومية الجديدة بغزة

تونس : المرشح السجين نبيل القروي يتأهل للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية

غزة: الاونروا تصدر بيانًا غاضبًا بشأن الاعتداء على احدى معلماتها

محذرة من عدوان اسرائيلي.. حماس: خياراتنا كثيرة والمقاومة ستخوض المعركة إذا فرضت عليها

الاعلام العبري يسخر من نتنياهو بعد إهانته في روسيا

صفاء الهاشم: "يجب أن يدفع الوافدون إلى الكويت ثمن الهواء الذي يتنفسونه‎"

الأخبار الرئيسية

هارتس تكشف : نتنياهو يتراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عدوان على غزة

دراسة إسرائيلية ترصد سياسة حماس في غزة .. فما هي ؟

الرئيس يحيل عدداً من القضاة للتقاعد المبكر

خريطة

مصدر في البيت الأبيض: خريطة بينت عن صفقة القرن في الضفة "غير دقيقة!

جيش الاحتلال يستعد لعملية في غزة.. وهذا ما ابلغته مصر لاسرائيل حول اطلاق الصواريخ