إيران: روحاني لن يلتقي ترامب في نيويورك

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الإثنين، إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يلتقي مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في الأيام المقبلة.

وكان ترامب قلل من فرص الاجتماع مع مسؤولين إيرانيين، وقال، أمس، إن التقارير التي أفادت بأنه سيفعل ذلك دون شروط غير دقيقة.

واضاف ترامب أن "الأنباء الكاذبة تقول إنني على استعداد للاجتماع مع إيران ’دون شروط‘. هذا غير صحيح كالمعتاد!".

كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال يوم 10 أيلول/سبتمبر الحالي، "إنه (ترامب) مستعد للاجتماع دون شروط مسبقة".

والليلة الماضي، هدد ترامب بأنّ الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للردّ على الهجوم، الذي استهدف البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة، بعد أن كانت واشنطن قد حمّلت إيران مسؤوليّته. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 10% اليوم، الإثنين، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ.

وقال ترامب على "تويتر" إن "إمدادات النفط في السعوديّة تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّنا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للردّ على أساس عمليّة التحقّق، لكننا ننتظر من المملكة (السعوديّة) أن تُخبرنا مَن تعتقد أنّهُ سبب هذا الهجوم، وبأيّ أشكال سنمضي قدمًا".