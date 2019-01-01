الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من محافظة الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 7 مواطنين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مواقع مختلفة من محافظة الخليل، بينهم أمين سر حركة "فتح" بمخيم الفوار، ونائب رئيس مجلس بلدي بيت كاحل ونجله.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الفوار جنوب الخليل أمين سر حركة "فتح" الأسير المحرر سامي جنازرة، ومن مخيم العروب شمال المحافظة اعتقلت الشاب محمد جمال أبو سل (30 عاما) واقتادتهما الى جهة غير معلومة.

وفي بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم أب ونجله، خلال عمليات دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل، والمعتقلون هم: نائب رئيس البلدية بسام عطية الزهور (48 عاما)، وابنه أمير (29 عاما)، وعمر محمود عبد الهادي عصافرة (23 عاما) ومنتصر محمود اسماعيل ابريوش.

يذكر أن مداهمة قوات الاحتلال لبلدة بيت كاحل هي العاشرة من نوعها خلال أقل من شهر منذ اعتقال المتهمين بتنفيذ عملية قتل الجندي في مجمع "كفار عصيون" جنوب بيت لحم؛ حيث طالت عمليات الاعتقال المتكررة 18 مواطنا على الأقل، بينهم سيدة، فيما تم إخطار منزلين بالهدم وتم إمهال مالكيها حتى يوم غد الثلاثاء.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، بحسب مصادر محلية، المواطن محمد احمد العلامة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

في غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في عدة احياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم، كما فتشت عدة منازل في المدينة عرف من أصحابها المواطنين، تحسين حسين أبو حديد، وحربي الجمل.