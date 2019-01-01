  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

امريكا: ايران هاجمت منشات النفط السعودية بـ 12 صاروخ كروز

الإثنين 16 سبتمبر 2019 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امريكا: ايران هاجمت منشات النفط السعودية بـ 12 صاروخ كروز


وكالات

 أطلقت إيران ما يقرب من 12 صاروخ كروز وأكثر من 20 مسيرة من أراضيها في هجوم على منشآت النفط السعودية - قال مسؤول حكومي أمريكي كبير لشبكة ABC يوم الاثنين.
واضاف المسؤول الامريكي " ان المسؤول الحقيقي عن الهجم هي ايران وليس الحوثيين في اليمن ".
وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الأحد، إن نطاق ودقة الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين، يظهران أنها لم تكن من تنفيذ الحوثيين، وأنها نفذت من اتجاه شمالي - غربي وليس من اليمن في الجنوب
وأكد هذا المسؤول الرفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أن ذلك يثبت ضلوع إيران ومشاركتها في الهجوم، الذي تم بطائرات بلا طيار.
وقال في حديث لوكالة "رويترز": "لا يوجد شك في أن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات. ورغم كل محاولات التنصل، الأمر يبدو كذلك فعلا. ولا يوجد احتمال آخر. الدليل يشير إلى مسؤولية إيران عن ذلك".
وتعرضت السعودية، في وقت مبكر 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

الأكثر قراءة اليوم

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟

1000 وظيفة جديدة وتثبيت عقود.. الاعلان عن تفاصيل الوظائف الحكومية الجديدة بغزة

تونس : المرشح السجين نبيل القروي يتأهل للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية

غزة: الاونروا تصدر بيانًا غاضبًا بشأن الاعتداء على احدى معلماتها

محذرة من عدوان اسرائيلي.. حماس: خياراتنا كثيرة والمقاومة ستخوض المعركة إذا فرضت عليها

الاعلام العبري يسخر من نتنياهو بعد إهانته في روسيا

صفاء الهاشم: "يجب أن يدفع الوافدون إلى الكويت ثمن الهواء الذي يتنفسونه‎"

الأخبار الرئيسية

هارتس تكشف : نتنياهو يتراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عدوان على غزة

دراسة إسرائيلية ترصد سياسة حماس في غزة .. فما هي ؟

الرئيس يحيل عدداً من القضاة للتقاعد المبكر

خريطة

مصدر في البيت الأبيض: خريطة بينت عن صفقة القرن في الضفة "غير دقيقة!

جيش الاحتلال يستعد لعملية في غزة.. وهذا ما ابلغته مصر لاسرائيل حول اطلاق الصواريخ