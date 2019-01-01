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الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية اليوم في الأغوار

الإثنين 16 سبتمبر 2019 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية اليوم في الأغوار


رام الله / سما /

 أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء الأحد، أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية اليوم الساعة الـ12 ظهرا، في قرية فصايل بالأغوار.

وتأتي هذه الجلسة ضمن استراتيجية الحكومة عبر التنمية بالعناقيد لتعزيز صمود المزارعين، ولمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية. ويأتي القرار عقب عقد حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو اجتماعها الأسبوعي الأخير امس في مناطق الأغوار في حادثة نادرة لأول مرة يجري فيها عقد جلسة للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصادقت حكومة الإحتلال خلال جلستها على "شرعنة بؤرة استيطانية" جديدة في المنطقة لتصبح بذلك مستوطنة معترف بها إسرائيليا.

وجاءت الموافقة على شرعنة بؤرة "مفوؤوت يريحو" شمال مدينة أريحا الخاضعة للسلطة الفلسطينية بعد مقترح قدمه نتنياهو

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