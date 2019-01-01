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الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين شمال غرب بيت لحم

الإثنين 16 سبتمبر 2019 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين شمال غرب بيت لحم


رام الله / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، منزلا، وغرفتين زراعيتين، وجرفت شارعا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة "عين جويزة وخلة الحور، وهدمت منزلا يعود للمواطن مصطفى عبد ربه مكون من تسوية وطابق، وكذلك غرفتين زراعيتين تعودان للمواطنة حليمة إسماعيل الأعرج، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن الجرافات دمرت طريقا تصل إلى حي عين جويزة وسط البلدة.

وأوضح عوض الله، أن هناك 180 منزلا في القرية  سلم اصحابها اخطارات بالهدم ووقف البناء بحجة عدم الترخيص.

وقال مراسلنا، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز والصوت، ولم يبلغ عن إصابات.

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