  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين اليوم : ارتفاع طفيف في الحرارة

الإثنين 16 سبتمبر 2019 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين اليوم : ارتفاع طفيف في الحرارة


رام الله /سما/


توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الاربعاء المقبل، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 

الأكثر قراءة اليوم

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟

1000 وظيفة جديدة وتثبيت عقود.. الاعلان عن تفاصيل الوظائف الحكومية الجديدة بغزة

غزة: الاونروا تصدر بيانًا غاضبًا بشأن الاعتداء على احدى معلماتها

تونس : المرشح السجين نبيل القروي يتأهل للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية

محذرة من عدوان اسرائيلي.. حماس: خياراتنا كثيرة والمقاومة ستخوض المعركة إذا فرضت عليها

الاعلام العبري يسخر من نتنياهو بعد إهانته في روسيا

صحافية تحرج نتنياهو بسؤال حول عدد الصواريخ التي اطلقت من غزة

الأخبار الرئيسية

دراسة إسرائيلية ترصد سياسة حماس في غزة .. فما هي ؟

الرئيس يحيل عدداً من القضاة للتقاعد المبكر

خريطة

مصدر في البيت الأبيض: خريطة بينت عن صفقة القرن في الضفة "غير دقيقة!

جيش الاحتلال يستعد لعملية في غزة.. وهذا ما ابلغته مصر لاسرائيل حول اطلاق الصواريخ

"خطة ألون".. صحفي إسرائيلي: خطة نتنياهو لضم غور الأردن خدعة أم حقيقة؟