الرئيس الإسرائيلي: "من المؤلم استبعاد الأحزاب اليمينية المتشددة"

القدس المحتلة / سما /

رد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأحد، على اتهامات رئيس حزب "شاس"، أرييه ردعي، بأنه لا يدين التصريحات التي أدلى بها السياسيون ضد جمهور المتدينين المتشددين (الحريديم) قائلًا: "عزيزي درعي، من يعرفني، مثلك، يعرف جيدًا كم آلمني مستوى الخطاب الذي جاء في الحملات الانتخابية الأخيرة".

وهاجم رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، الرئيس ريفلين، بعدم ادانة الأخير دعوات مقاطعة واستبعاد الأحزاب المتشددة (الحريديم) في سياق حملاتهم الانتخابية، وذلك بعد أن قال زعماء تحالف "أزرق أبيض" إنهم لن يجلسوا مع الأحزاب المتشددة في الحكومة القادمة.

وأضاف ردعي "عندما يتم الحديث ضد العرب، فإن رئيس الدولة هو أول من يدين كيفية استبعاد مجتمع كامل، لكن عندما يتم استبعاد كل اليهودية وكل تقاليد دولة إسرائيل، لا أحد يثور ضدها ويدين".