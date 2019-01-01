اسرائيل: لجنة الانتخابات المركزية ترفض طلب نتنياهو للاجتماع مع رئيس اللجنة

القدس المحتلة / سما /

قررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل رفض طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاجتماع مع رئيس اللجنة، القاضي حنان ملتسر، والمديرة التنفيذية للجنة اورلي عداس، وذلك بهدف مناقشة الجانبين التقارير عن "تزييف" في عملية الاقتراع التي جرت في نيسان/ابريل الماضي.

وفي اعقاب قرار الرفض دعا رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحافيا جرى بثه عبر صفحته في الفيسبوك، وخلاله قام بمهاجمة سير إدارة عملية الاقتراع الماضية وقال:"ما جرى هنا كان سرقة انتخابات، هذه فضيحة".

وأعلن نتنياهو بمستهل تصريحاته "أنتم تدركون ما يجري هنا؟ سرقوا الانتخابات. يوجد هنا تزييفات، هذا ليس تحقيقا، انا لا أتدخل بالتحقيق، الى ان قرأت مقال كلمان لبسكيند قلت انه يجب على الشرطة ان تؤدي وظيفتها لكن هذا غير ممكن".

ودعا نتنياهو مصوتي الليكود الى مضاعفة نشاطهم وجهودهم والتوصل الى حزب ليكود كبير يمنع تشكيل حكومة يسارية، مطالبا إياهم عدم تضييع الأصوات والتصويت لحزب شاكيد وسموتريش (يمينا)، وذلك "لأن الليكود يجب ان يكون أكبر بكثير من أزرق ابيض. يجب عدم السماح للأحزاب العربية ومؤيديها سرقة الانتخابات".

وتطرق نتنياهو خلال تصريحاته الى مشروع قانون وضع الكاميرات في صناديق الاقتراع، مشددا على ان "وضع الكاميرات يمكنه ان يمنع ظاهرة التزييفات".

لجنة الانتخابات أوضحت ان قرارها رفض الاجتماع مع نتنياهو، جاء بعد قرارها ان لا تجتمع بشكل شخصي مع رئيس الحكومة او أي رئيس حزب آخر نظرا لجدول عملها المزدحم، وقالت اللجنة انها ليست جهة تحقيق ولا تتمتع بالسلطة لتوجيه رجال الشرطة، وشددت على ان رئيس اللجنة واللجنة نفسها عملوا كثيرا امام الشرطة والنيابة لتعجيل التحقيقات.