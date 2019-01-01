  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير المضرب سلطان خلف يدخل حالة صحية حرجة وتحذيرات من فقدان حياته

الأحد 15 سبتمبر 2019 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير المضرب سلطان خلف يدخل حالة صحية حرجة وتحذيرات من فقدان حياته


غزة / سما /

 حذرت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء من فقدان حياة لأسير سلطان أحمد خلف (38عاما)، من بلدة برقين جنوب جنين، وأفادت أن خلف دخل مرحلة حرجة، ويعاني من خلل في الدماغ، وتقرحات في الفم، وضعف شديد في الرؤية، وشهقة مستمرة، كما أنه لايستطيع القيام بأي حركة.

يذكر أن الأسير خلف مضرب عن الطعام منذ 60 يوما، رفضا لاعتقاله الاداري، واعتقلت قوات الاحتلال خلف في 8 تموز من العام الجاري، وأبلغت إدارة سجن مجدو خلف بصدور قرار الحاكم العسكري بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له تهم في 18 آب، ليعلن بنفس اليوم شروعه في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لهذا القرار.

الأكثر قراءة اليوم

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟

1000 وظيفة جديدة وتثبيت عقود.. الاعلان عن تفاصيل الوظائف الحكومية الجديدة بغزة

غزة: الاونروا تصدر بيانًا غاضبًا بشأن الاعتداء على احدى معلماتها

صحافية تحرج نتنياهو بسؤال حول عدد الصواريخ التي اطلقت من غزة

الاعلام العبري يسخر من نتنياهو بعد إهانته في روسيا

صحيفة لبنانية تسخر من "تحرر" السعودية: الوهابية لايت

صفاء الهاشم: "يجب أن يدفع الوافدون إلى الكويت ثمن الهواء الذي يتنفسونه‎"

الأخبار الرئيسية

الرئيس يحيل عدداً من القضاة للتقاعد المبكر

خريطة

مصدر في البيت الأبيض: خريطة بينت عن صفقة القرن في الضفة "غير دقيقة!

جيش الاحتلال يستعد لعملية في غزة.. وهذا ما ابلغته مصر لاسرائيل حول اطلاق الصواريخ

"خطة ألون".. صحفي إسرائيلي: خطة نتنياهو لضم غور الأردن خدعة أم حقيقة؟

نتنياهو : " أعددنا خطة عسكرية خاصة ضد غزة لن اكشف تفاصيلها ولن تكون كسابقاتها "