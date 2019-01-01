الأسير المضرب سلطان خلف يدخل حالة صحية حرجة وتحذيرات من فقدان حياته

غزة / سما /

حذرت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء من فقدان حياة لأسير سلطان أحمد خلف (38عاما)، من بلدة برقين جنوب جنين، وأفادت أن خلف دخل مرحلة حرجة، ويعاني من خلل في الدماغ، وتقرحات في الفم، وضعف شديد في الرؤية، وشهقة مستمرة، كما أنه لايستطيع القيام بأي حركة.

يذكر أن الأسير خلف مضرب عن الطعام منذ 60 يوما، رفضا لاعتقاله الاداري، واعتقلت قوات الاحتلال خلف في 8 تموز من العام الجاري، وأبلغت إدارة سجن مجدو خلف بصدور قرار الحاكم العسكري بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له تهم في 18 آب، ليعلن بنفس اليوم شروعه في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لهذا القرار.