نتنياهو يتغزل في قناة "الجزيرة" القطرية...!

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية ، مساء يوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مدح إحدى القنوات العربية الإخبارية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي "غالي تسهال"، أن نتنياهو تغزل في قناة" الجزيرة" العربية الإخبارية، مقارنة بقنوات إخبارية ووسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت الإذاعة العبرية في حوار أجرته مع نتنياهو، إن الأخير يقارن بين كل من شبكتي القنوات "NewsChannelIL" و "newsisrael13" الإخباريتين الإسرائيليتين، وبين قناة الجزيرة الإخبارية العربية.

وأشار نتنياهو، إلى أن عددا من القنوات الإخبارية العربية (في إشارته إلى قناة الجزيرة القطرية) تعطي مزيدا من الاحترام وتمنح مزيدا من الوقت للرد أو الإجابة.