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الطراونة: لن نتردد بالضغط على الحكومة لإعادة النظر باتفاقية السلام مع اسرائيل

الأحد 15 سبتمبر 2019 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطراونة: لن نتردد بالضغط على الحكومة لإعادة النظر باتفاقية السلام مع اسرائيل


عمان /سما/

 قال رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة، إن مجلس النواب الاردني لن يتردد أبداً في الضغط على الحكومة لإعادة النظر بالاتفاقية الاردنية الاسرائيلية الموقعة عام 1994، مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي يتمادى في تجاوزه على قرارات الشرعية الدولية، ويمارس شتى أنواع الإجرام والبطش بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد الطراونة خلال استقباله وفداً برلمانياً ألمانياً بحضور السفير الألماني لدى المملكة، أن ما يقوم به الاحتلال من تجاوز على قرارات الشرعية الدولية وبناء المستوطنات واقتحام المقدسات، والزج بالأطفال والنساء والشيوخ في السجون، والتهديد والتلويح بتوسيع رقعة الاستيطان، وآخرها ما صدر عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بفرض سيادة الاحتلال على غور الأردن وشمال البحر الميت، يدل على تفاقم حالة إرهاب دولة الاحتلال، ويبرهن دون شك على أن المحتل لا يقل بهذا تطرفاً وإرهاباً عن سواه.

وأشار الطراونة إلى ان المنطقة ستبقى على صفيح ساخن، طالما استمر التنكر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لافتاً الى أن حل الدولتين وحده هو الكفيل بإنهاء التوتر وضمان حق الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والتاريخية.

وقال ان محاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية لن يتم القبول به مطلقاً، وأن مسار السلام مع المحتل بات مهدداً، ومجلس النواب الاردني لن يتردد أبداً في الضغط على الحكومة لإعادة النظر بالاتفاقية.

وجدد الطراونة التأكيد على وقوف الأردن صفاً واحداً متماسكاً خلف الملك عبد الله الثاني في وصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأن الأردنيين قد يختلفون على ملفات، لكنهم يلتقون بثبات وصلابة خلف قيادتهم في دعمها للقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس.

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