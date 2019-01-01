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حماس: انسحاب غزة سيتكرر في كل الأرض الفلسطينية

الأحد 15 سبتمبر 2019 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: انسحاب غزة سيتكرر في كل الأرض الفلسطينية


غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، مساء اليوم الأحد، إن انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة قبل أربعة عشر عامًا شكل نقطة فارقة في تاريخ الصراع بين الشعب الفلسطيني الثائر والمحتل الغاصب.

وأضاف في تصريح صفي له بمناسبة الانسحاب،"هذا الانسحاب كان أكبر دليل وبرهان، على قدرة المقاومة الشاملة، المسنودة من الحاضنة الشعبية، والتفاف الجمهور حولها، على إجبار الاحتلال للتقهقهر والتراجع والانكفاء".

وتابع "أثبت هذا الإنسحاب أن شعبنا قادر على انتزاع حريته مهما بلغت التضحيات، وأن ما حصل من إنسحاب من القطاع سيتكرر في كل الأرض الفلسطينية، ما دامت المقاومة مستمرة، وثورة شعبنا مشتعلة".

وواصل قاسم "في ذكرى الإنسحاب تواصل غزة ثورتها في مسيرات العودة وكسر الحصار، التي أضحت واحدة من محطات نضال شعبنا العظيمة، هادفةً إلى تثبيت حقوق شعبنا بالأرض والمقدسات".

وأضاف "سيظل الانسحاب من قطاع غزة، إنجازاً لمشروع المقاومة على امتداد فلسطين، فالثورة المتواصلة في الضفة الغربية، كانت واحدة من عوامل الضغط الكبيرة على صانع القرار عند الاحتلال للانسحاب من غزة، فالمقاومة حيثما كانت تسند بعضها بعضاً".

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