  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محذرة من عدوان اسرائيلي.. حماس: خياراتنا كثيرة والمقاومة ستخوض المعركة إذا فرضت عليها

الأحد 15 سبتمبر 2019 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
محذرة من عدوان اسرائيلي.. حماس: خياراتنا كثيرة والمقاومة ستخوض المعركة إذا فرضت عليها


غزة / سما /

حذرت حركة حماس ، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي من أي عدوان قد يستهدف قطاع غزة ، مؤكدة أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي و ستخوض المعركة إذا فرضت عليها.

وقال القيادي في حركة حماس طاهر النونو “لغزة والمقاومة قيمة كبرى، ونحذر أي جهة إسرائيلية من أن تلعب بالدم الفلسطيني، وأن يجلعوا غزة عرضة للانتخابات الداخلية ، ولا تخيفنا هذه التهديدات، وإذا فرضت علينا أي معركة بالتأكيد سنخوضها وسيندم من اتخذ قرار بمثل هذه المعركة”، وذلك وفق ما نقله موقع قناة الغد.

وأضاف: “من الواضح أنه في ظل الفشل الإسرائيلي الداخلي، نجد أن قادة الاحتلال يتنافسون في التهديدات لقطاع غزة، جاعلين منها رافعة لهم في سوق هذه الانتخابات

وحول الخيارات التي تمتلكها الفصائل لمواجهة التهديدات الإسرائيلية قال النونو: “نحن خياراتنا كثيرة، أولها الدفاع عن الشعب الفلسطيني"، داعيا العالم أجمع لرفع الحصار عن غزة وإنهاء العقوبات المفروضة.

الأكثر قراءة اليوم

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟

1000 وظيفة جديدة وتثبيت عقود.. الاعلان عن تفاصيل الوظائف الحكومية الجديدة بغزة

صحافية تحرج نتنياهو بسؤال حول عدد الصواريخ التي اطلقت من غزة

صفاء الهاشم: "يجب أن يدفع الوافدون إلى الكويت ثمن الهواء الذي يتنفسونه‎"

صحيفة لبنانية تسخر من "تحرر" السعودية: الوهابية لايت

الاعلام العبري يسخر من نتنياهو بعد إهانته في روسيا

مسؤول أمريكي : نتنياهو وافق على الانسحاب من الضفة الغربية في عهد أوباما

الأخبار الرئيسية

خريطة

مصدر في البيت الأبيض: خريطة بينت عن صفقة القرن في الضفة "غير دقيقة!

جيش الاحتلال يستعد لعملية في غزة.. وهذا ما ابلغته مصر لاسرائيل حول اطلاق الصواريخ

"خطة ألون".. صحفي إسرائيلي: خطة نتنياهو لضم غور الأردن خدعة أم حقيقة؟

نتنياهو : " أعددنا خطة عسكرية خاصة ضد غزة لن اكشف تفاصيلها ولن تكون كسابقاتها "

5d7dfec74c59b73921484638

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟