محذرة من عدوان اسرائيلي.. حماس: خياراتنا كثيرة والمقاومة ستخوض المعركة إذا فرضت عليها

غزة / سما /

حذرت حركة حماس ، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي من أي عدوان قد يستهدف قطاع غزة ، مؤكدة أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي و ستخوض المعركة إذا فرضت عليها.

وقال القيادي في حركة حماس طاهر النونو “لغزة والمقاومة قيمة كبرى، ونحذر أي جهة إسرائيلية من أن تلعب بالدم الفلسطيني، وأن يجلعوا غزة عرضة للانتخابات الداخلية ، ولا تخيفنا هذه التهديدات، وإذا فرضت علينا أي معركة بالتأكيد سنخوضها وسيندم من اتخذ قرار بمثل هذه المعركة”، وذلك وفق ما نقله موقع قناة الغد.

وأضاف: “من الواضح أنه في ظل الفشل الإسرائيلي الداخلي، نجد أن قادة الاحتلال يتنافسون في التهديدات لقطاع غزة، جاعلين منها رافعة لهم في سوق هذه الانتخابات

وحول الخيارات التي تمتلكها الفصائل لمواجهة التهديدات الإسرائيلية قال النونو: “نحن خياراتنا كثيرة، أولها الدفاع عن الشعب الفلسطيني"، داعيا العالم أجمع لرفع الحصار عن غزة وإنهاء العقوبات المفروضة.