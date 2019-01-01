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المالكي يلتقي مع نظيره السعودي

الأحد 15 سبتمبر 2019 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يلتقي مع نظيره السعودي


جدة /سما/

 التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف، على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت له المملكة العربية السعودية.

وثمن المالكي خلال لقائه نظيره العساف، الموقف السعودي المثمر والمتقدم في الدعوة المبكرة والسريعة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيته ضم اجزاء من الضفة الغربية وبسط السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في عموم الضفة.

من جانبه، أكد الوزير العساف موقف المملكة الحازم والصلب تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للسعودية وللدول العربية والاسلامية، وأوضح سياسة خادم الحرمين الشريفين الثابتة من القضية الفلسطينية والتزام المملكة بالعمل المتواصل لصالح هذه القضية.

واتفق الوزيران على استكمال التشاور والتنسيق بينهما في المرحلة المقبلة لخطورتها، خاصة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، وفي قيادة التحرك العربي والاسلامي لمواجهة سياسة الاحتلال ونوايا نتنياهو في ضم غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل بعد الانتخابات الاسرائيلية.

كما اتفقا على استكمال التشاور على أعلى المستويات وأهمية الحفاظ على تواصل القيادتين فيما بينهما لمصلحة حماية الحقوق الفلسطينية لمواجهة المخططات الاسرائيلية.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني: قنصل عام دولة فلسطين السفير محمود الأسدي، والمندوب الدائم لفلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير ماهر الكركي، والمستشار نسيم الزعانين من مندوبية فلسطين الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، وعن الجانب السعودي: وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، ووكيل الوزارة لشؤون متعددة الأطراف السفير عبد الرحمن الرسي.

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