الهباش: الاحتلال فشل في كسر إرادة ووجود الشعب الفلسطيني

القاهرة /سما/

قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إن جميع إجراءات الاحتلال الاسرائيلي فشلت حتى الآن في كسر إرادة ووجود الشعب الفلسطيني وفِي كسر روح المثابرة لدى الشعب والقيادة الفلسطينية، وستظل فلسطين حاضرة لا تغيب شمسها عن أي مشهد أو محفل عربي أو إسلامي.

وأضاف الهباش في تصريح صحفي على هامش أعمال المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للأوقاف، والذي انطلقت أعماله اليوم تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، "فقه بناء الدولة وحماية الأوطان"، إن فلسطين لا تغيب عن أي مشهد عربي أو إسلامي ودائما حاضرة بقضيتها وبمشاركتها، وحريصون أن نشارك في هذا المؤتمر الذي يتحدث عن فقه بناء الدول ونحن دولة في طور البناء وبنت نفسها ومؤسساتها وتنتظر أن ينجز هذا البناء بالخلاص عن الاحتلال وإعلان الاستقلال الفلسطيني.

وقال: إننا حريصون في المشاركة بكل المشاهد، خاصة بالمؤتمرات والمنتديات الدينية رغم كل ما يفعله الاحتلال من انتهاكات يومية، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وتدنيس.

وتابع الهباش: "على مدى عقود حاول الاحتلال أن يطمس الحالة والوجود الفلسطيني، وأن يزيحنا عن الطاولة في المحافل، لكن فلسطين أفشلت كل مخططات الاحتلال".

وأشار إلى أنه بعد أيام سيكون الرئيس محمود عباس على منبر الأمم المتحدة ليحمل ذات الأفكار وذات الصوت الفلسطيني الذي سيصدح في كل العالم باننا باقون على أرضنا ودولتنا قائمة واستقلالنا سينجز ولو بعد حين بإذن الله .

بدوره، قال نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية إبراهيم عوض الله: "إننا نبرز القضية الفلسطينية في كل محفل عربي أو إسلامي ومدى احتياجنا للدعم العربي والإسلامي، لأن فلسطين بحاجة الى مؤازرة ودعم".

وحذر من استمرار الاستيطان الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وهدم البنية التحتية، وضرب الاقتصاد، مؤكدا الصمود والبقاء على أرضنا.