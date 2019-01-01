  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يهاتف الملك سلمان بشأن الهجوم الارهابي.. اليك التفاصيل

الأحد 15 سبتمبر 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهاتف الملك سلمان بشأن الهجوم الارهابي.. اليك التفاصيل


 أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد خلاله استنكاره ورفضه للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس وقوفه وشعبنا إلى جانب المملكة في محاربة هذا الارهاب الذي يستهدف أمنها وأرضها وسلامة مواطنيها، مشددا على ثقته المطلقة بأن الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قادرة على التصدي لهذه الهجمات، والوقوف بوجه كافة المحاولات البائسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

وجدد الرئيس شكره لخادم الحرمين الشريفين على موقفه الشخصي وموقف المملكة الداعم لفلسطين في كافة المحافل الدولية وعلى كافة المستويات، خاصة دعوتها للاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي اليوم الأحد في  مدينة جدة.

بدوره، شكر الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس محمود عباس على هذا الموقف، مجددا تأكيده على مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية، حتى ينال شعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس.

الأكثر قراءة اليوم

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟

1000 وظيفة جديدة وتثبيت عقود.. الاعلان عن تفاصيل الوظائف الحكومية الجديدة بغزة

صحافية تحرج نتنياهو بسؤال حول عدد الصواريخ التي اطلقت من غزة

صحيفة لبنانية تسخر من "تحرر" السعودية: الوهابية لايت

صفاء الهاشم: "يجب أن يدفع الوافدون إلى الكويت ثمن الهواء الذي يتنفسونه‎"

الاعلام العبري يسخر من نتنياهو بعد إهانته في روسيا

مسؤول أمريكي : نتنياهو وافق على الانسحاب من الضفة الغربية في عهد أوباما

الأخبار الرئيسية

خريطة

مصدر في البيت الأبيض: خريطة بينت عن صفقة القرن في الضفة "غير دقيقة!

جيش الاحتلال يستعد لعملية في غزة.. وهذا ما ابلغته مصر لاسرائيل حول اطلاق الصواريخ

"خطة ألون".. صحفي إسرائيلي: خطة نتنياهو لضم غور الأردن خدعة أم حقيقة؟

نتنياهو : " أعددنا خطة عسكرية خاصة ضد غزة لن اكشف تفاصيلها ولن تكون كسابقاتها "

5d7dfec74c59b73921484638

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟