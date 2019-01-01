اجتماع يبحث سبل دعم وتعزيز صمود الاقتصاد في القدس

رام الله / سما /

بحث وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وشؤون القدس فادي الهدمي، وفعاليات مقدسية ضمت رجال أعمال وتجار مقدسيين، اليوم الأحد، سبل دعم وتعزيز صمود الاقتصاد في محافظة القدس.

واستمع الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في رام الله، لأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد في مدينة القدس المحتلة لا سيما تلك المعيقات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي بإجراءاته التعسفية لمنع ممارسة الأعمال وأعاقت عمل التجار، من خلال اغلاق للمحال التجارية والحرف التقليدية.

وأكد العسيلي دعم الحكومة للقطاعات الاقتصادية في القدس لا سيما القطاعين السياحي والعقاري، لافتا الى أن من أهم أهداف مؤتمر الاستثمار العربي الأول الذي سيتم عقده في مصر قبيل نهاية العام الجاري دعم تنفيذ مشاريع استراتيجية في مدينة القدس.

وأعرب عن اعتزازه بصمود أهلنا في القدس، مبديا استعداده للعمل على دعم أي مقترحات ومشاريع من شأنها أن تساهم في تنمية الاقتصاد في القدس.

بدوره، أعرب الهدمي عن شكره للجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وحرص الوزارة على دعم القدس بشكل خاص.