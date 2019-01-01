انسحاب حزب إسرائيلي من الانتخابات الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

قرر حزب "نوعام" الديني اليميني الإسرائيلي الانسحاب من انتخاب الكنيست الإسرائيلية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الحزب في صحفي " نزولًا عن رغبة المرجعيات الدينية للحزب التي ارتأت عدم المشاركة بالمعركة الانتخابية الحالية، قررنا الانسحاب من الانتخابات، والبدء بالاستعدادات للمعركة الانتخابية القادمة".

وكان حزب "نوعام" قد نجح في تجنيد 70 ألف صوت انضموا لصفوفه في حين يحتاج الحزب للحصول على 120 ألف صوت على الأقل من أجل تخطي نسبة الحسم البالغة 2.75% من مجمل الأصوات أو ما يعادل 4 مقاعد من أصل 120 مقعدا هي مجموع عدد المقاعد التي تشكل البرلمان "الكنيست" الاسرائيلي.

وحسب البيان، فإن قادة الحزب لم يدعوا للتصويت لأحد الأحزاب اليمينية المتنافسة.

من جهته علق حزب "عوتسماه يهوديت" الذي يتنافس على نفس شريحة المصوتين من أنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف على انسحاب نوعام،" فزنا بالانتخابات".

وأضاف الحزب في بيان، أن " البديل لمصوتي حزب "نوعام " ليس حزبا يمينيًا أو الأحزاب الدينية المتزمتة بل حزب "عوتسماه يهوديت".

وأشارت معظم استطلاعات الرأي الأخيرة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي إلى تخطي حزب "عوتسماه يهوديت" نسبة الحسم المطلوبة للدخول للبرلمان والحصول على أربعة مقاعد التي يمكنها أن تغير - في حال صدقت استطلاعات الرأي- خارطة التوزيعة السياسية في البرلمان الاسرائيلي بين معسكري اليمين ومعسكر الوسط واليسار.

وفي حال ثبت ذلك فإنه يقرب رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو ، أكثر من إمكانية تشكيل حكومته اليمينية الخامسة في 18 سبتمبر الجاري أي بعد يوم من الانتخابات.