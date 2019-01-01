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نائب زعيم حزب "شاس": ليبرمان برميل من النفايات المتعفنة

الأحد 15 سبتمبر 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب زعيم حزب "شاس": ليبرمان برميل من النفايات المتعفنة


القدس المحتلة / سما /

شن نائب زعيم حزب "شاس" الديني المتطرف يتسحاق كوهين مساء اليوم الأحد، هجومًا عنيفًا على افيجدور ليبرمان زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" واصفًا الأخير "ببرميل من النفايات المتعفنة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هجوم "كوهين" على ليبرمان، جاء بعدما أعرب الأخير عن رفضه المشاركة في حكومة بها أحزاب دينية متطرفة، وانضمامه لحزب "أزرق- أبيض".

وقال "كوهين" أن ليبرمان يكن عداء وكراهية كبيرة للأحزاب الدينية، مضيفا انه شخصية متطرفة، لا تسعى سوى لتحقيق المنافع الشخصية من خلال ابرام اتفاقيات مع أحزاب أخرى.

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