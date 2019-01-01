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غزة: الاونروا تصدر بيانًا غاضبًا بشأن الاعتداء على احدى معلماتها

الأحد 15 سبتمبر 2019 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاونروا تصدر بيانًا غاضبًا بشأن الاعتداء على احدى معلماتها


غزة / سما /

دانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، بشدة الاعتداء الذي ارتكب بحق إحدى معلماتها أمس السبت في منطقة غرب غزة، مؤكدة أنها تشعر بقلق شديد إزاء العدد المتزايد من حالات العنف ضد موظفيها.

وقالت في بيان لها  مساء اليوم الأحد: "على ما يبدو، فإن أفراد من عائلتها قد نفّذوا هذا الاعتداء عند بوابة المدرسة عندما كانت في طريقها للخروج".

وأكدت الوكالة أنها مصممة على بذل كل الجهود كي يشعر موظفيها وموظفاتها بالأمان والحماية أثناء تأديتهم لعملهم".

وأضاف البيان: "إن حالات العنف ضد الأشخاص المستضعفين بمن فيهم النساء والأطفال يصل إلى مستويات تنذر بالخطر في قطاع غزة".

ودعت الأونروا، جميع السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير المناسبة التي تهدف إلى منع تكرار هذا العمل.

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