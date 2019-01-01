تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

رام الله / سما /

يواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، اثنين منهم تجاوز إضرابه الشهرين وسط تدهور مستمر وخطير في أوضاعهم الصحية والخشية من استشهاد أحدهم في أي لحظة.

وحمل مركز أسرى فلسطين للدراسات، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية الكاملة عن حياة وسلامه الأسرى المضربين، حيث وصلت حاله بعضهم إلى حد الخطورة القصوى، ولا زال الاحتلال يرفض الاستجابة لمطالبهم العادلة بتحديد سقف لاعتقالهم الإداري.

ودعا المركز، في بيان صحفي اليوم الأحد، كافة المؤسسات الحقوقية الدولية لسرعة التدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لإنقاذ حياة الاسرى المضربين من خطر الموت، والعمل على وقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تدفع الأسرى لخوض الاضرابات مما يشكل خطورة على حياتهم.

بدوره، قال مدير المركز الباحث رياض الاشقر، إن أقدم الأسرى المضربين وأكثرهم خطورة على حياته الأسير المريض، أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما)، من الخليل، كونه كان يعاني سابقاً من مرض السرطان في الدم، ويخشى من عوده المرض له مرة أخرى نتيجة الظروف السيئة التي يعيشها في سجون الاحتلال مع استمرار الإضراب، وخاصة أنه يعاني من ضعف المناعة.

وأضاف أن الأسير غنام، يواصل إضرابه المفتوح منذ 64 يوماً على التوالي، حيث يقبع في مستشفى الرملة في ظروف قاسية، ويعاني من هبوط بنسبة السكر في الدم، ومصاب بآلام حادة ومستمرة في انحاء جسده، ودوار في رأسه، ونقص وزنه 20 كيلو جرام، ولا يستطيع الوقوف على قدميه.

وأوضح، أن الأسير سلطان أحمد خلف (38 عاماً)، من محافظة جنين، والذي يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 60 يوماً بعد اصدار امر ادارى بحقه، يعاني من أوجاع شديدة في كل أنحاء جسده، وصداع دائم، وضغط على صدره من الناحية اليسرى، وعدم قدرته عن القيام أو الجلوس، وصعوبة في الحركة، كما يعاني من هزال وضعف عام في جسده، وعدم قدرته على الكلام، هذا بالإضافة إلى الدوخة المستمرة، ونقص كبير في وزنه وصل الى 17كيلو.

كما يواصل الأسير طارق حسين قعدان، (46عامًا) إضرابه المفتوح منذ 47 يوماً متتالية، وحالته الصحية متردية وهناك خطورة على حياته، ونقص وزنه 13 كيلو جرام، ويعاني من صداع مستمر ودوخه والام في كل انحاء جسده، ولا يقوى على الحراك، علماً أنه أسير سابق أمضى ما يقارب 15 عاما في سجون الاحتلال.

وبين الأشقر، أن الأسير إسماعيل أحمد علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، يخوض اضراب عن الطعام منذ 54 يوماً متتالية احتجاجاً على اعتقاله الاداري، وهو أسير سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، ويمنع الاحتلال عائلته من زيارته منذ خوضه الإضراب، وقد فقد 15 كيلو من وزنه، ويعاني من أوجاع في المفاصل وضعف في عضلة القلب وآلام في الكلى، فيما يواصل الأسير ناصر زيدان الجدع (31 عاماً) من محافظة جنين، إضرابه عن الطعام منذ 40 يوماً متتالية.

ونوه إلى أن الأسير ثائر يوسف حمدان (21عاماً) من رام الله، يخوض إضراب منذ 35 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري المتواصل، ويعاني من آلام شديدة في كل أنحاء جسمه ودوار مستمر ونقص وزنه 12 كيلو جرام.