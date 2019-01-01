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تحديد موعد قطف الزيتون وعصره في محافظات الضفة الغربية

الأحد 15 سبتمبر 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد قطف الزيتون وعصره في محافظات الضفة الغربية


رام الله / سما /

أعلنت مديرية الزراعة في رام الله والبيرة، اليوم الأحد، الموعد الرسمي لبدء موسم قطف الزيتون في محافظة رام الله والبيرة.

وقالت المديرية عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن موسم قطف الزيتون لعام 2019، يبدأ في محافظة رام الله والبيرة بحسب توصيات الفنيين، ومجلس الزيتون الفلسطيني، وخبراء القطاع الزراعي.

وقسمت المديرية مناطق رام الله والبيرة إلى ثلاثة أقسام، بدءًا من مناطق غرب رام الله التي يبدأ فيها القطف في 15 تشرين الأول، ومناطق شمال رام الله بتاريخ 20 تشرين الأول، ومناطق شرق رام الله في الأول من تشرين الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بداية الموسم للصنف النبالي البلدي في 15 تشرين الأول، كما حددت موسم قطف الزيتون للصنفين، النبالي المحسن و K18 في الأول من نوفمبر.

أما فيما يخص بدء تشغيل المعاصر في كافة أنحاء المحافظة، فسيكون يوم الأحد في الـ 10 من تشرين الأول، بهدف صيانة المعاصر.

وتوقعت وزارة الزراعة أن يشهد إنتاج محصول الزيتون، هذا العام، ارتفاعًا ملحوظًا في كمية زيت الزيتون، وذلك بالمقارنة مع حجم الإنتاج العام الماضي.

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