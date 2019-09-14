هنية يباركُ اعتماد مجلس ادارة شبكة أمواج الإعلامية

غزة / سما/

بارك الأستاذ عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، اعتماد وزارة الاقتصاد الفلسطيني مجلس ادارة شبكة أمواج الإعلامية وذلك مساء يوم السبت الموافق 14/9/2019.

ويتشكل مجلس الإدارة من السيد عبدالسلام هنية رئيساً للمجلس، والدكتور حسام حرب نائباً، والمهندس أيمن الهندي مديراً عاماً، والسيد ماهر حميد مديراً تنفيذياً، والدكتور إيهاب أبو الخير أمين سر المجلس، والأستاذ محمود قشطة مسؤولاً عن العلاقات العامة.

وأكد هنية حرص أمواج في الدفع بروح الشباب وتجسيدها من خلال تمكين قامات يشهد لها بالعطاء والتميز، متمنياً النجاح والتوفيق لمجلس الإدارة في تحقيق أهداف الشبكة.



وأشاد هنية بالتجارب الناجحة التي خاضها أعضاء مجلس الإدارة على الصعيدين المهني والأكاديمي، مشدداً على ثقته التامة بنجاح مجلس الإدارة في قيادة شبكة أمواج الإعلامية نحو الوصول لتطلعاتها المستقبلية.