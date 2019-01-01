"المركز العربي لحقوق الإنسان" يدين تصريحات نتنياهو بشأن ضم الأغوار وأراض من الضفة

القاهرة /سما/

أدان رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان أمجد شموط، بأشد العبارات ما صدر مؤخرا عن رئيس وزراء دولة الاحتلالي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص تطلعه لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وأراض من الضفة الغربية.

وأكد شموط في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بالقاهرة أن هذه التصريحات تشكل اعتداء صارخا وسافرا على جميع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وعلى متطلبات الامن والسلم الدوليين، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي العام، ولذلك فإن واجب كل المنظمات الدولية المعنية خاصة مجلس الامن والمجلس العالمي لحقوق الانسان والجامعة العربية القيام بدورها الفاعل والسريع لوقف هذا الجنوح والأطماع والأحلام التي ترافق نتنياهو .

وأضاف ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على المجتمع الدولي من أجل التصدي لمثل هذه الافكار الهدامة التي من شأنها أن تؤجج مشاعر العرب والمسلمين وتزيد أيضا دوامة العنف في منطقة الشرق الاوسط والعالم، مؤكدا أننا ننظر لهذه التصريحات اللامسؤولة ببالغ القلق، حيث ان سلطة الاحتلال الاسرائيلي تتمادى تاريخيا في تجاهل القرارات الدولية العديدة الصادرة بحق الشعب الفلسطيني .

وثمن شموط دعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي لمناقشة تداعيات تصريحات نتنياهو، معربا عن أمله في سرعة قيام جامعة الدول العربية بخطوات لتنفيذ ما ورد في بيان وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي عقد يوم 10 سبتمبر الجاري في هذا الشأن، كما دعا مؤسسات المجتمع المدني إلى القيام بمسؤولياتها، باعتبار ان هذه الحقوق غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتنازل وتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي للقيام بواجبها للتصدي للإجراءات الإسرائيلية الإحلالية .