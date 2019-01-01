العسيلي: نسعى إلى زيادة صادرتنا الوطنية واستقطاب استثمارات خارجية

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني، رئيس المجلس الفلسطيني للصادرات خالد العسيلي، إن هناك مشاورات ومباحثات حثيثة مع مختلف البلدان، خاصة العربية لزيادة صادرتنا الوطنية وإزالة المعيقات الفنية غير الجمركية التي تضعف من دخول منتجاتنا للأسواق.

وأضاف العسيلي خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الفلسطيني للصادرات، "مهتمون بإقامة شراكات استثمارية من شأنها تسهم في توسيع القاعدة الانتاجية وهذا ينعكس على الصادرات"، مبينا أن العمل جار حاليا للتحضير لمؤتمر "الاستثمار العربي في فلسطين" المقرر عقده في القاهرة ولمسنا اهتمام كبير من المستثمرين العرب بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام.

وأشار الى التحضيرات الجارية لتنظيم معارض دولية في جاكرتا وروسيا والعراق في مجالات مختلفة من شأنها الترويج للمنتجات الوطنية، وقال: "نفتخر بالصناعة الوطنية ونعمل ما يمكن من أجل تسهيل تدفقها الى الأسواق الخارجية وهذا يقتضي العمل على العديد من القضايا والتي منها تبسيط الاجراءات المتبعة في عمليات التصدير ولدينا من القدرات ما يجعلنا نفتخر بها".

وأكد العسيلي الاهمية الاستراتيجية لمجلس الصادرات في توحيد جهود كافة الأطراف ذوي العلاقة بما يخدم تنمية صادراتنا الفلسطينية.

وراجع المجلس خلال جلسته النظام الخاص للمجلس تمهيدا لإقراره، وإجراءات التصدير بشكل عام وللمنتجات الزراعية على وجه الخصوص.

واعتمد النظام الخاص بمنح شعار عصفور الشمس الفلسطيني الشعار الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء السابق كرمز للصادرات الفلسطينية، كما اعتمد آلية الرقابة الخاصة بحماية المنتجات الحرفية الفلسطينية من المنتجات المستوردة، وبحث آخر التطورات على صعيد تقرير أداء الصادرات، وسيقوم بال تريد - سكرتاريا المجلس بالعمل مع الشركاء تحديدا جهاز الإحصاء المركزي لإنجاز هذه المهمة.