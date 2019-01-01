  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب: اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تطورا بشكل كبير

الأحد 15 سبتمبر 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تطورا بشكل كبير


عمان /سما/

 التقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، رئيس اتحاد غرب اسيا لكرة القدم الأمير علي بن الحسين في العاصمة الأردنية، عمان.

ووجه الرجوب الشكر للأمير علي واتحاد غرب آسيا على منح فلسطين استضافة بطولة غرب اسيا الأولى للشباب الشهر المنصرم، مؤكدا أن هذه الاستضافة كانت فرصة هامة لفلسطين لتثبت قدرتها على تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية، إضافة لمساهمتها في تثبيت حق فلسطين باللعب على أرضها وبين جماهيرها.

وأشاد بالتطور الذي يشهده اتحاد غرب آسيا في الآونة الأخيرة تحت قيادة الأمير علي، وبشكل خاص على صعيد تنظيم البطولات، التي تفتح الباب أمام لاعبي الاتحادات الأعضاء مزيدا من الاحتكاك واكتساب الخبرة التي سيتم توظيفها في سبيل النهوض باللعبة في كافة دول غرب اسيا.

بدوره، أشاد الأمير علي بالتنظيم المميز الذي شهدته بطولة غرب آسيا الأولى للشباب في فلسطين، مؤكدا أن الاتحاد الفلسطيني أثبت قدرته الكبيرة على تنظيم البطولات، وتقديمها بمستوى عالٍ يجاري قدرات كبار الدول.

وأبدى استعداد اتحاد غرب اسيا للمزيد من التعاون مع الاتحاد الفلسطيني، وتقديم المزيد من الدعم له، من خلال استضافة وتنظيم المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين الاتحادين لضمان النهوض باللعبة في المنطقة بشكل عام.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..السيسي يعلق على اتهامات بإقامة مدفن عائلي بثمن باهظ وبناء قصور رئاسية

كتائب أبو علي مصطفي تعلن اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة

تعطل إمدادات النفط السعودية بعد هجوم الحوثيين على "أرامكو"

نتنياهو في رسالة لسكان الجنوب: أنا أفهم محنتكم ولا مفر من حملة عسكرية واسعة ضد حماس

من هم "الشرفاء" الذين تعاونوا مع الحوثيين في ضرب أرامكو؟

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟

بن يشاي يرصد خطط الاحزاب الاسرائيلية اتجاه قطاع غزة في حال فوزهم

الأخبار الرئيسية

"خطة ألون".. صحفي إسرائيلي: خطة نتنياهو لضم غور الأردن خدعة أم حقيقة؟

نتنياهو : " أعددنا خطة عسكرية خاصة ضد غزة لن اكشف تفاصيلها ولن تكون كسابقاتها "

5d7dfec74c59b73921484638

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟

وزير إسرائيلي: قريبون من حملة عسكرية بغزة و"سنفاجئ حماس من حيث لا تعرف"

قوانين جديدة تسمح للمستوطنين بتملك اراض في الضفة