الرجوب: اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تطورا بشكل كبير

عمان /سما/

التقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، رئيس اتحاد غرب اسيا لكرة القدم الأمير علي بن الحسين في العاصمة الأردنية، عمان.

ووجه الرجوب الشكر للأمير علي واتحاد غرب آسيا على منح فلسطين استضافة بطولة غرب اسيا الأولى للشباب الشهر المنصرم، مؤكدا أن هذه الاستضافة كانت فرصة هامة لفلسطين لتثبت قدرتها على تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية، إضافة لمساهمتها في تثبيت حق فلسطين باللعب على أرضها وبين جماهيرها.

وأشاد بالتطور الذي يشهده اتحاد غرب آسيا في الآونة الأخيرة تحت قيادة الأمير علي، وبشكل خاص على صعيد تنظيم البطولات، التي تفتح الباب أمام لاعبي الاتحادات الأعضاء مزيدا من الاحتكاك واكتساب الخبرة التي سيتم توظيفها في سبيل النهوض باللعبة في كافة دول غرب اسيا.

بدوره، أشاد الأمير علي بالتنظيم المميز الذي شهدته بطولة غرب آسيا الأولى للشباب في فلسطين، مؤكدا أن الاتحاد الفلسطيني أثبت قدرته الكبيرة على تنظيم البطولات، وتقديمها بمستوى عالٍ يجاري قدرات كبار الدول.

وأبدى استعداد اتحاد غرب اسيا للمزيد من التعاون مع الاتحاد الفلسطيني، وتقديم المزيد من الدعم له، من خلال استضافة وتنظيم المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين الاتحادين لضمان النهوض باللعبة في المنطقة بشكل عام.