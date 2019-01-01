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الصحة: كل ما نُقل عما حدث لإسراء غريب بالمستشفى كان من طخيخة فيسبوك

الأحد 15 سبتمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: كل ما نُقل عما حدث لإسراء غريب بالمستشفى كان من طخيخة فيسبوك


رام الله / سما /

لا تزال قضية الضحية إسراء غريب تثير الرأي العام، إذ كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للفتاة إسراء غريب، والتي توفيت الشهر الماضي في مدينة بيت لحم بظروف غامضة.

وأكد أسامة النجار الناطق باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية "ان الطبيب النفسي، الذي عالج إسراء، أكد أنها تعاني من ضغوط نفسية وعصبية صعبة، مشدداً على أنه لا علاقة للجن بقضية إسراء".

وقال النجار، إن الأطباء تعاملوا مع قضية إسراء من خلال أولوية معالجة الكسور التي تعاني منها، مشيراً إلى أن إسراء لم تتحدث ولو لمرة واحدة عن تعرضها للاعتداء من قبل عائلتها.

ونوّه النجار، أنه لم يظهر على إسراء أنها حالة اعتداء، كما أنه لم يوثق أي شهادة رسمية بما جرى نقله عن صراخ إسراء، متابعاً: "كل ما نُقل عما حدث لإسراء بالمستشفى كان من طخيخة فيسبوك"، وفق تعبيره.

وبين أن الشرطة لم تتعامل مع القضية كقضية اعتداء، لأن إسراء لم تقدم أي شكوى، مستطرد: "صراخ إسراء جرى التعامل معه على أساس أنها تعاني من أزمة نفسية، وهناك سوء في التعامل مع قضيتها في إطار الشعوذة".

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