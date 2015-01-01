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السجن 5 سنوات وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة وتعاطيها

الأحد 15 سبتمبر 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن 5 سنوات وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة وتعاطيها


جنين / سما /

 أصدرت محكمة بداية جنين، اليوم، حكمًا حضوريًا بحق المدان "ع. ف" بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار، وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافًا للمادة (21/2) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وجاء في قرار المحكمة "عملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات وكون المتهم شابًا في مقتبل العمر وان ابقاءه 10 سنوات في السجن يفوت عليه فرصًا بالحياة ، تقرر المحكمة تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني".

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