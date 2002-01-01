تأهيل طرق زراعية خلف الجدار العنصري شمال قلقيلية

قلقيلية / سما /

قامت بلدية قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة الاغاثة الاولية الفرنسية ” بيريمير ايرجنس” بفرد طبقة البسكورس لعدد من الطرق الزراعية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري شمال المدينة في منطقة الكاره ،بهدف تسهيل حركة ومرور المواطنين والياتهم من والى اراضيهم خلف الجدار ولتعزيز صمودهم .

يشار بأن مؤسسة الاغاثة الاولية الفرنسية وفرت مادة البيسكورس بإشراف طواقم من البلدية بالاضافة الى توفير عدد من الاليات اللازمة للقيام بالعمل، وتعتبر الاراضي الزراعية المعزولة خلف الجدار من المناطق الزراعية التي تشكل سلة غذاء فقبل عزلها بالجدار عام 2002م كانت تنتج كافة انواع الحمضيات الى الاسواق العربية .