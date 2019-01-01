نتنياهو: سنطبق السيادة على الغور وصفقة القرن تضمن ذلك بمستوطنات الضفة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيتم تطبيق السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت فور تشكيل الحكومة المقبلة بعد انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء.

ولفت نتنياهو في جلسة حكومته الاستثنائية في منطقة غور الأردن، إلى أنه عين فريقًا خاصًا من أجل متابعة وتنفيذ ذلك عقب تشكيل الحكومة المقبلة التي يتوقع أن يرأسها.

وكشف أن خطة السلام الأميركية المسماة "صفقة القرن" تضمن فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الصفقة ستنشر من قبل الإدارة الأميركية بعد فترة وجيزة جدًا من الانتخابات.

وبشأن التحالف الدفاعي مع الولايات المتحدة الأميركية، أوضح أنه اتفق مع الرئيس دونالد ترامب على ذلك، قائلًا "إنه يضيف طبقة كبيرة من الردع إلى عدونا، كما يحافظ على حرية عمل قواتنا"