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بيريز: ريال مدريد النادي الأغلى والأعلى قيمة في العالم

الأحد 15 سبتمبر 2019 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيريز: ريال مدريد النادي الأغلى والأعلى قيمة في العالم


وكالات / سما /

قال فلورنتينو بيريز ، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني ، أن ناديه هو الأغلى و الأعلى قيمة بين كل أندية العالم وفقا لما نشرته يومية آس الإسبانية.

و قال رئيس النادي الملكي في تصريحات صحفية : ” الموسم الماضي لم يسر وفقاً للطريقة التي أردناها على صعيد نتائج الفريق الأول ، هذا الفريق فاز بكل شيء كان يبدو مستحيلاً “.

وأضاف الرئيس : “افتقدنا التركيز و كان موسما صعباً و جلدنا أنفسنا بالانتقاد و علينا تغيير الأمور هذا الموسم ، يجب أن نستعيد جوعنا و تعطشنا للفوز و حصد الألقاب من جديد.

و استطرد بيريز قائلًا :” كنا أبطال لأوروبا لمدة 1099 يومًا و في الصيف بذلنا كل ما في وسعنا لتحسين قائمة الفريق”.

و أكمل فلورنتينو :” ريال مدريد هو النادي الأغلى والأعلى قيمة بين أندية العالم ، و هنا يوجد لاعبين فازوا بكل شيء و يستحقون احترام و حب الجمهور”.

و استمر في حديثه :” تعاقدنا مع 6 لاعبين في الصيف بما في ذلك هازارد الذي يعتبر واحد من أفضل اللاعبين في العالم ، يوفيتش ، ميندي ، ميليتاو ، و انضم إلينا خاميس رودريجيز و رودريجو و أخيرًا أريولا ليكون بديلا ًلكيلور نافاس”.

#فلورنتينو بيريز #ريال مدريد

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