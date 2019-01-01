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جنين: ضبط مركبات غير قانونية والقبض على 36 مطلوبا

الأحد 15 سبتمبر 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

ضبطت الشرطة، اليوم الاحد، (8) مركبات ودراجة واحدة غير قانونية والقت القبض على (36) مطلوبا للعدالة في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المدينة والمحافظة من اجل القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين في المدينة والمحافظة فقد قامت الشرطة بضبط (7) مركبات و(1) دراجة غير قانونية والقت القبض على (36) شخص مطلوباً للعدالة في مدينة ومحافظة جنين .

وناشدت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع شرطة المحافظة في محاربة أي مظاهر سلبية تخل بالامن والنظام العام.

#مركبات #الشرطة

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