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فوز تاريخي لمنتخب الطاولة بأمم آسيا

الأحد 15 سبتمبر 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز تاريخي لمنتخب الطاولة بأمم آسيا


يوكرتا / سما /

حقق منتخب فلسطين لكرة الطاولة فوزا تاريخيا في بطولة كأس آسيا, التي تجري في مدينة "يوكرتا" الإندونيسية, عقب انتصاره على قيرغيزستان (3-2).

وقدّم ثلاثي "الوطني" يسري أبو سيف, وحسام دوفش, وفادي مسالمة, عرضا مميزا في المباراة, ما جعل المنتخب يحصد فوزا تاريخيا في البطولة.

وعبّر رضوان الشريف رئيس بعثة المنتخب, عن سعادته بهذا الانتصار, مبينا أن اللاعبين لم يدخروا جهدا خلال اللقاء, لأجل إسعاد الشعب الفلسطيني.

وأشار الشريف إلى أن هذا الفوز, سيساهم في الظهور بشكل قوي في المباريات المقبلة, متمنيا تحقيق إنجاز آسيوي كبير لفلسطين.

#منتخب الطاولة

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