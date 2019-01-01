وزير الاتصالات يفتتح بريد البلدة القديمة من الخليل

الخليل / سما /

افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، اليوم الأحد، مكتب بريد البلدة القديمة من الخليل بحلته الجديدة.

وحضر الافتتاح، محافظ الخليل جبريل البكري، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، ورئيس الغرفة التجارية في الخليل عبدو إدريس، ومدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، ووفد من الوزارة والإدارة العامة للبريد، وحشد من ممثلي الفعاليات والمؤسسات الوطنية.

وأشار الوزير إلى النقلة النوعية لبريد البلدة القديمة بالخليل بعد إعادة تأهيله الذي يقدم الخدمة لأكثر من 30000 مواطن من السكان والوافدين للمنطقة، حيث كان بأمس الحاجة للصيانة، ليكون أكثر ملاءمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وقال "هدفنا وضع خطة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال البريد فلسطيني. مشيرا إلى استمرار العمل على تأهيل العديد من مكاتب البريد.

ويوجد في فلسطين 102 مكتب بريدي، 86 منهم في الضفة الغربية.

وشدد الوزير سدر، على اهتمامه بالبريد في البلدة القديمة بالخليل بوصفه رمزا سياديا ووجوديا للمنطقة التي يستهدفها الاحتلال بشكل متكرر، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من خدمات البريد الفلسطيني، الأمر الذي يساهم في تثبيت الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة من ناحية، وزيادة إيراداته من ناحية أخرى، منوها إلى أن تحديث وصيانة المكاتب من شأنه أن يجدد ويعزز ثقة المواطن بخدمات البريد التي تشمل خدمات مثل الرسائل والخدمات الحكومية والمالية والطرود والبريد العاجل وهواة الطوابع وبعض الخدمات التي تقدم نيابة عن القطاع الخاص مثل البريد الدعائي المعنون وغير المعنون.

من جانبهم، بارك الحضور افتتاح مكتب البريد بحلته الجديدة، مشيرين إلى أن مكاتب البريد هي أحد مظاهر السيادة لأي دولة تقدم الخدمات لجمهور واسع، ووعد مدير بريد محافظة الخليل ماهر الخطيب بضم منطقة توزيع حيوية لمكتب بريد البلدة القديمة دعما للمكتب وصموده.