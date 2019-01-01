  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الاتصالات يفتتح بريد البلدة القديمة من الخليل

الأحد 15 سبتمبر 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، اليوم الأحد، مكتب بريد البلدة القديمة من الخليل بحلته الجديدة.

وحضر الافتتاح، محافظ الخليل جبريل البكري، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، ورئيس الغرفة التجارية في الخليل عبدو إدريس، ومدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، ووفد من الوزارة والإدارة العامة للبريد، وحشد من ممثلي الفعاليات والمؤسسات الوطنية.

وأشار الوزير إلى النقلة النوعية لبريد البلدة القديمة بالخليل بعد إعادة تأهيله الذي يقدم الخدمة لأكثر من 30000 مواطن من السكان والوافدين للمنطقة، حيث كان بأمس الحاجة للصيانة، ليكون أكثر ملاءمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وقال "هدفنا وضع خطة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال البريد فلسطيني. مشيرا إلى استمرار العمل على تأهيل العديد من مكاتب البريد.

ويوجد في فلسطين 102 مكتب بريدي، 86 منهم في الضفة الغربية.

وشدد الوزير سدر، على اهتمامه بالبريد في البلدة القديمة بالخليل بوصفه رمزا سياديا ووجوديا للمنطقة التي يستهدفها الاحتلال بشكل متكرر، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من خدمات البريد الفلسطيني، الأمر الذي يساهم في تثبيت الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة من ناحية، وزيادة إيراداته من ناحية أخرى، منوها إلى أن تحديث وصيانة المكاتب من شأنه أن يجدد ويعزز ثقة المواطن بخدمات البريد التي تشمل خدمات مثل الرسائل والخدمات الحكومية والمالية والطرود والبريد العاجل وهواة الطوابع وبعض الخدمات التي تقدم نيابة عن القطاع الخاص مثل البريد الدعائي المعنون وغير المعنون.

من جانبهم، بارك الحضور افتتاح مكتب البريد بحلته الجديدة، مشيرين إلى أن مكاتب البريد هي أحد مظاهر السيادة لأي دولة تقدم الخدمات لجمهور واسع، ووعد مدير بريد محافظة الخليل ماهر الخطيب بضم منطقة توزيع حيوية لمكتب بريد البلدة القديمة دعما للمكتب وصموده.

#وزير الاتصالات #البريد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..السيسي يعلق على اتهامات بإقامة مدفن عائلي بثمن باهظ وبناء قصور رئاسية

كتائب أبو علي مصطفي تعلن اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة

تعطل إمدادات النفط السعودية بعد هجوم الحوثيين على "أرامكو"

نتنياهو في رسالة لسكان الجنوب: أنا أفهم محنتكم ولا مفر من حملة عسكرية واسعة ضد حماس

من هم "الشرفاء" الذين تعاونوا مع الحوثيين في ضرب أرامكو؟

بن يشاي يرصد خطط الاحزاب الاسرائيلية اتجاه قطاع غزة في حال فوزهم

وثائق سرية تكشف طرق تجنيد المخابرات الأمريكية للطيور والحيوانات!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : " أعددنا خطة عسكرية خاصة ضد غزة لن اكشف تفاصيلها ولن تكون كسابقاتها "

5d7dfec74c59b73921484638

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟

وزير إسرائيلي: قريبون من حملة عسكرية بغزة و"سنفاجئ حماس من حيث لا تعرف"

قوانين جديدة تسمح للمستوطنين بتملك اراض في الضفة

515678C

شاهد الصورة : "بينيت" يحذر و ينشر خريطة لـ"صفقة القرن"